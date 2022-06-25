DPÜ Genç Kızılay Topluluğu'nun etkinlik başarısı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Genç Kızılay Topluluğu, Türkiye’deki Genç Kızılay topluluklarının düzenlediği etkinlikler bakımından sıralandığı Mayıs 2022 listesinde 10. sırada yer aldı.

Türk Kızılay tarafından her ay yayımlanan ve Türkiye'deki 140 Genç Kızılay topluluğunun düzenlediği etkinlikler bakımından sıralandığı Genç Kızılay Üniversiteler Raporu'nun Mayıs ayı listesine göre Dumlupınar Üniversitesinin Genç Kızılay Topluluğu 10.'luk elde etti.

Mayıs ayında 17 etkinlik düzenleyen ve 450'ye yakın gönüllüsü olan DPÜ Genç Kızılay Topluluğu'nun elde ettiği başarı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Mesut Kubilay Ayaz, "Genç Kızılay Genel Merkezinin denetlediği sıralamada Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu olarak 450’ye yakın gönüllümüz ve değerli yönetimimdeki arkadaşlarım sayesinde başta sosyal sorumluluk alanlarında olmak üzere gerçekleştirdiğimiz çeşitli proje, eğitim ve etkinliklerle Mayıs ayında 140 üniversite topluluğu arasında ilk 10'a girmeyi başardık. Bu başarıda payı olan tüm gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

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