Kütahya Hanımeli Derneği'nden İstanbul, Bilecik, Söğüt ve Domaniç gezisi

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Kütahya Hanımeli Derneği, bayanlara yönelik İstanbul, Bilecik, Söğüt ve Domaniç gezisi düzenledi.

Dernek Başkan Aynur Turgut Yıldırım tarafından organize edilen gezide bayanlar, İstanbul'da başta Ayasofyai Kebir Camii Şerif'i bir çok tarihi mekanı gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bayanlar daha sonra Bilecik'te Osmanlı Devleti'nin fikir babası Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi'nin kabrini ziyaret ederek, dua ettiler.

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