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Öğrenciler, 'Afet Risk Azaltma Proje Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu

İHA

Öğrenciler, 'Afet Risk Azaltma Proje Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu

TürkJapon Vakfı, ODTÜ ve Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı Türkiye Ofisi'nin öğrencilere yönelik ulusal olarak düzenlediği "Afet Risk Azaltma Proje Yarışması”nda, Kütahya Lisesi 10. sınıf öğrencileri hazırladıkları, "Ben Burdayım" isimli proje ile ülke genelinde yarışmaya katılan 99 proje arasından Türkiye birincisi oldu.
"Afet Risk Azaltma Proje Yarışması" ödül töreni, Ankara Türk Japon Vakfı Kültür Merkezinde Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavakoğlu, Japon Büyükelçi Kazuhiro Suzuki ve Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan'ın katılımlarıyla gerçekleşti.
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret eden proje ekibi, projelerini ve projenin birinciliğe giden sürecini kendisiyle paylaştılar. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Okul Müdürü Veysel Zeybek, Müdür Yardımcısı Hacer Durmaz, öğretmenler Sevinç Doğan ve Reyhan Ada ile öğrenciler Aslıhan Kaya, Medine Tahtalı, Rawan Saıf Hassan ve Zeynep Bocut'u projelerinde elde ettikleri başarından dolayı tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

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