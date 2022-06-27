Kadın muhtarlardan Diyarbakır annelerine manevi destek

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

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Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği temsilcisi 27 kadın muhtar, manevi destek amacıyla Diyarbakır annelerini ziyareti etti.

Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şanlıurfa gezisine Kütahya’yı temsilen katılan Kütahya'nın Fatih Mahallesi Muhtarı Nurcan Duygu katıldı.

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