Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

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Kütahya'da, bu yıl ‘Haydi koş gel camiler seninle güzel’ teması ile açılan Yaz Kur’an Kursları açılış programı Ziya Hisar Camii'nde gerçekleşti. Açılış programına katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çocuklara küçük yaşta 'güzel ahlak ve helal kavramı'nın öğretildiği için müftülüğe ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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