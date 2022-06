El emeği göz nuru eserler sergilendi

Kütahya Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde açılışı yapılan çini kurslarının yıl sonu sergi açılışı yapıldı. Yıl sonu sergilerinin açılışını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, bu çalışmaların daha da genişletileceğini ifade etti.

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün sosyo kültürel faaliyetleri çerçevesinde, Kütahya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün görevlendirdiği usta öğreticiler tarafından her yıl eylül ayında düzenli olarak faaliyete başlayan kurslar, dönem sonu etkinliklerini gerçekleştiriyor.

18 mahallede bulunan ve Kütahya Belediyesi’ne ait bilgi ve kültür evlerinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün kültürel etkinlikleri çerçevesinde faaliyet yürütülüyor.

Kültür evlerinde her yıl eylül ayında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından görevlendirilmekte olan usta öğreticiler mahalleden iştirak eden onlarca kadına başta çini işleri olmak üzere kurslar açmakta, bu alanlarda kursiyerlere eğitim vererek, kursiyerlerin kendilerini geliştirmelerine katkı sağlanıyor.

Açılışta konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, bu şekilde 18 ayrı mahallemizde bilgi ve kültür evinin olduğunu ve bu evlerde her yıl onlarca kursiyere meslek edindirme kursları verilerek topluma yararlı projeleri hayata geçirmek istediklerini ifade etti. Başkan Yardımcısı Damcı, “Zaman içerisinde çalışmaları daha da genişleterek yapılacak kooperatif çalışmaları çerçevesinde kursiyerlerin gelir elde etmesi ve istihdama yönelik uygulamaların da önü açılacak” dedi.

Kursiyerlere eğitim sertifikaları Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı ve Fatih Mahallesi Muhtarı Nurcan Duygu tarafından takdim edildi.

