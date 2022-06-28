Kütahya'da Uzman Eller projesinde ilk hak ediş Domaniç’te gerçekleşti

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi çerçevesinde başvurusu onaylanan ve projesini tamamlayan Veteriner Sağlık Teknisyeni Elif Boz'a ait işletmede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü proje kontrol görevlilerince hak ediş kontrolü gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca gıda, tarım ve hayvancılık alanında mezun olan kişilere yönelik uygulanan Kırsalda Uzman Eller Projesinde başvurusu onaylanan ve projesini tamamlayan işletme sahibi Elif Boz’a 100 bin TL hibe verilecek. Satın aldığı 4 adet Simental ırkı büyükbaş hayvanla yetiştiriciliğe ilk adımını atan Boz, projeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, aile işletmelerinde hayvancılığı geliştirmek adına önemli bir katkı olacağını düşündüğü proje için Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür etti.

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