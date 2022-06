Simav’da biçerdöver kontrolleri için hazırlıklar tamamlandı

Kütahya’nın Simav’da ilçesinde biçerdöver kontrolleri için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, “Tarla bitkilerinde zamanında hasat yapılabilmesi, en az ürün kaybı ile ve tekniğine uygun hasat yapılabilmesini sağlayarak bu sayede milli servet kaybını en az seviyeye düşürmek, eğitimsiz, donanımsız biçerdöver hizmeti verilmesini önlemek ve kamu düzeninin korunması amacıyla Kütahya Mülki hudutları dahilinde 2022 yılı biçerdöver kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ile İlgili Valilik Tebliği yayımlandı. Bu tebliğ çerçevesinde, G sınıfı sürücü belgesi veya biçerdöver operatör belgesi olmayan biçerdöverlerin çalıştırılmasına izin verilmeyeceğinden belgesi olmayan biçerdöver sahipleri ile üreticilerimiz anlaşma yapmamaları gerekmektedir. Kütahya İli sınırları içerisinde hasat sırasında yüzde 2 ürün kaybı oranını geçmeyecektir. Biçerdöver sahipleri 6 şar kiloluk 2 adet yangın söndürücü cihazı bulundurmayan biçerdöverleri çalıştıramayacaktır. Ürün sahipleri hasatta fazla ürün kaybına sebep olan biçerdöverleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildireceklerdir. Biçerdöver ücretlerinin belirlenmesinde ürün sahibi veya ürün sahibini temsilen muhtarlıklar, Belediye Başkanlıkları, Ziraat Odası Başkanlıkları ile biçerdöver sahipleri arasında hukuki geçerliliği olan sözleşme yapılmalıdır. Biçerdöver ücretleri de yapılacak sözleşmede belirtilmelidir” dedi.



“İlçe Müdürlüğünde yetki belgesi verilmiş 12 Ziraat Mühendisi ve Tekniker bulunuyor”

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde bu konuda eğitim almış ve yetki belgesi verilmiş 12 ziraat Mühendisi ve tekniker bulunduğunu söyleyen Müdür Tokdemir,” Bu arkadaşlarımız düzenli olarak hasadın devam ettiği her gün biçerdöver kontrollerini yaparak üreticilerimizin yanında olacaklardır. Her yıl hasat başladığı günden bittiği güne kadar resmi araçlarımızla hububat ekili arazilerde yapılan biçerdöver hasatlarında gerekli şartların sağlanmasıyla ilgili kontroller yürütülmektedir. Yukarıda belirttiğimiz şartlara uymayan biçerdöverlere idari para cezaları kesilecektir. Bu cezalar, belgesi olmadan çalışan biçerdöver sahibine, Yangın tüpü bulundurmayan biçerdöver sahibine ve yüzde 2 den fazla dane kaybına sebep olarak biçim yapan biçerdöver sahibine her bir durum için ayrı ayrı 581 TL’dir. İlçemizde yaklaşık 200 bin dekar alanda arpa, buğday, çavdar gibi hububat ürünü ekili alan mevcut. Bu yılda rekoltenin iyi olmasını bekliyoruz. Tahminlerimiz doğru çıkarsa 50 bin ton civarında arpa, buğday üretimi bekliyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz” diye konuştu.

