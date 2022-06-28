Gediz’e kır düğün salonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gediz’e kır düğün salonu

İHA

Gediz’e kır düğün salonu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde belediye tarafından Adnan Menderes Yaşam Parkı içerisine kır düğün salonu yapım çalışmaları başladı.
Bin 980 metrekare alanda yapımına başlanan ve bin kişi kapasiteli olacak kır düğün salonu inşaat alanında incelemelerde bulunan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak projenin hızla tamamlanarak Gediz halkının hizmetine sunulacağını belirtti.
Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Gediz Belediyesi, ilçenin güzide yerlerinden olan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Adnan Menderes Yaşam Parkı’na bin kişilik kır düğün salonu inşaat çalışmalarına başlandı.
Gediz’de eksikliği önemli ölçüde hissedilen ve yeni evlenecek çiftlerin genellikle tercih ettiği kır düğünleri ile ilgili önemli bir çalışmaya imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Adnan Menderes Yaşam Parkına, vatandaşlarımızın düğün, nişan, toplantı ve özel gün etkinliklerinde kullanabileceği bin 980 metrekare alanda yapım çalışmalarına başladığımız bin kişilik Kır Düğün Salonunun inşaat alanında incelemelerde bulunduk” dedi.
Vatandaşların istekleri doğrultusunda yapılan önemli bir proje olduğunu ifade eden Başkan Akçadurak, “Sosyal içerikli projeleri kentimizde hayata geçirmeye devam edeceğiz. Gediz’e hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'Anız' uyarısı
YEREL HABERLER Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'Anız' ...
Kütahya'ya yeni kamyon garajı
YEREL HABERLER Kütahya'ya yeni kamyon garajı
Simav’da biçerdöver kontrolleri için hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER Simav’da biçerdöver kontrolleri için hazırlıklar ...
Jandarmadan piknikçilere orman yangını uyarısı
YEREL HABERLER Jandarmadan piknikçilere orman yangını uyarısı
Başkan Akçadurak: "Gediz ilçemize termal turizmde marka yapacağız"
YEREL HABERLER Başkan Akçadurak: "Gediz ilçemize termal turizmde ...
Kiraladığı patates tarlasından 90 ton ürün bekliyor
YEREL HABERLER Kiraladığı patates tarlasından 90 ton ürün bekliyor
7 yıldır kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER 7 yıldır kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
Kütahya'da Uzman Eller projesinde ilk hak ediş Domaniç’te gerçekleşti
YEREL HABERLER Kütahya'da Uzman Eller projesinde ilk hak ediş ...
El emeği göz nuru eserler sergilendi
YEREL HABERLER El emeği göz nuru eserler sergilendi
Maltepe Parkı'nda çalışmalar yeniden başlıyor
YEREL HABERLER Maltepe Parkı'nda çalışmalar yeniden başlıyor
Kütahya'nın en çevreci termal oteli 40 yıllık çam ağacının kökü ve gövdesi otelin içinde, dalları ise otelin dışında yer alıyor
YEREL HABERLER Kütahya'nın en çevreci termal oteli 40 yıllık çam ...
Başkan Işık, Yaz Kur’an Kursları'nın açılış programa katıldı
YEREL HABERLER Başkan Işık, Yaz Kur’an Kursları'nın açılış programa ...
Başkan Işık, Yaz Kur’an Kursları'nın açılış programa katıldı
YEREL HABERLER Başkan Işık, Yaz Kur’an Kursları'nın açılış programa ...
Kadın muhtarlardan Diyarbakır annelerine manevi destek
YEREL HABERLER Kadın muhtarlardan Diyarbakır annelerine manevi ...
Kütahya'da kaldırım çalışmaları
YEREL HABERLER Kütahya'da kaldırım çalışmaları
Kütahya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 223 bini geçti
YEREL HABERLER Kütahya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 223 bini geçti
Kütahya'da park halindeki araçta yangın
YEREL HABERLER Kütahya'da park halindeki araçta yangın
Kütahya'da "Mehmetçik Yürüyüşü"
YEREL HABERLER Kütahya'da "Mehmetçik Yürüyüşü"
Jandarmadan piknikçilere orman yangını uyarısı
YEREL HABERLER Jandarmadan piknikçilere orman yangını uyarısı
DPÜ’den “Kültür Endüstrileri ve Genç Girişimciler” projesi
YEREL HABERLER DPÜ’den “Kültür Endüstrileri ve Genç Girişimciler” ...
Teknokent Yönetim Kurulu Tavşanlı’da toplandı
YEREL HABERLER Teknokent Yönetim Kurulu Tavşanlı’da toplandı
Kütahya'da otomobil, yayalara çarptı: 1´i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Kütahya'da otomobil, yayalara çarptı: 1´i ağır 3 ...
Balkan Şampiyonu Sıla Ata, Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER Balkan Şampiyonu Sıla Ata, Türkiye ikincisi oldu
Başkan Hüseyin Doğan, kahvaltıda işçilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Hüseyin Doğan, kahvaltıda işçilerle bir araya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.