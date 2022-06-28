Hisarcık heyetinden Başkan Önsay’a, “Hayırlı olsun” ziyareti

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan başkanlığındaki heyet AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan, Mustafa Önsay ve Merkez İlçe Başkanı İsmail Çağlar Bayırcı'ya “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” AK Parti kurucu İlçe Başkanlarımız, Belediye Meclis üyelerimiz, STK temsilcilerimiz, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanımız, İl Genel Meclisi Üyemiz, Merkez ve Köy muhtarlarımız ile beraber, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan, Mustafa Önsay ve Merkez ilçe Başkanımız İsmail Çağlar Bayırcı 'ya “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulunduk. Başkanımızla bu kutlu davada, hem ülkemiz hem de memleketimiz için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Başkanımıza görevinde başarılar diliyorum” dedi.

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