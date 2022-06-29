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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ ile GLİ arasında iş birliği protokolü

İHA

DPÜ ile GLİ arasında iş birliği protokolü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna bağlı (TKİ) Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) arasında Ulusal Ajans tarafından desteklenen “DigiRescueMe” isimli proje çerçevesinde akademik iş birliği protokolü imzalandı.
Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza töreninde Dumlupınar Üniversitesini Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Mühendislik Fakültesi (MF) Dekanı Prof. Dr. Cengiz Karagüzel, proje koordinatörü Prof. Dr. Oktay Şahbaz ve MF öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Aykul, GLİ'yi ise Müdür Ercan İpek ve Müdür Yardımcısı Fatih Mehmet Bilge temsil etti.
Ulusal Ajans tarafından desteklenen “DigiRescueMe” isimli proje çerçevesinde karşılıklı iş birliğini, ortak anlayışı teşvik etmek ve proje çıktılarının etkisini artırmak için imzalanan iş birliği sözleşmesiyle kurumlar arasında akademik çalışmalar, bilgi paylaşımı, bilimsel etkinlikler düzenleme ve ortak projeler yürütülmesi kararı alındı.
Üniversite adına Rektör Kazım Uysal'ın ve GLİ adına Müdür Ercan İpek'in imzaladığı protokolün ardından taraflar karşılıklı “hayırlı olsun” dileklerini sundular.

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