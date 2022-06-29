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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ’nün “Öncelikli Alan” projesine destek

İHA

DPÜ’nün “Öncelikli Alan” projesine destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Serap Gül’ün DPÜ BAP’ın “Öncelikli Alan” projesi (ÖNAP) çerçevesinde desteklediği çalışması Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan burs almaya hak kazandı.
DPÜnün Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyokimya Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencimiz Serap Gül'ün “Antimikrobiyal Peptid İçeren Nanofiberlerin Elde Edilmesi ve Biyoaktivitelerinin Araştırılması” konulu yüksek lisans tez önerisi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2210C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı 2022 Yılı 1. Dönem başvuru sonucuna göre burs almaya hak kazanan projeler arasında yer aldı.
DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Muharrem Akcan'ın yürütücülüğünde devam eden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (DPÜ BAP) tarafından Öncelikli Alan Projeleri çerçevesinde de desteklenen tez çalışması ile antimikrobiyal ve yara iyileştirici özelliklere sahip olabilecek nanofiberler üretilerek, biyomedikal teknolojide yer bulan çeşitli yara bantları ve ilaç taşıma sistemleri gibi çeşitli sağlık alanlarında kullanılabilirliklerinin araştırılması hedefleniyor.
Elde edilen başarı hakkında açıklamada bulunan, aynı zamanda DPÜ BAP Komisyonu Başkanı olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, "Öğrencimiz Serap Gül'ün yüksek lisans tez önerisinin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklenmeye layık bulunmasından DPÜ BAP olarak büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Üniversitemizin içinden çıkan ve bilimsel anlamda büyük umut vadeden çalışmalara destek vermek vermek Koordinatörlüğümüzün başlıca görevi. Bu çerçevede yaptığımız ÖNAP çağrılarımızın sonucunda desteklediğimiz projeler de zaman içinde farklı desteklerle daha da büyüyor. Son aylarda öğrencilerimizin çalışmaları Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu başta olmak üzere pek çok bilimsel kuruluştan destek görmeye devam ediyor. Bu da DPÜ BAP'ın iyi yolda olduğunun bir göstergesi. Öğrencimizi, danışmanı Doç. Dr. Muharrem Akcan'ı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.
Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ise, elde edilen başarı hakkındaki görüşlerini, "2022 yılının daha altı ayı bile dolmadı ama bu yıl DPÜ açısından ve özellikle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan alınan destekler konusunda adeta bir rekor yılı oldu. Bu başarı zincirinin son halkası öğrencimiz Serap Gül'ün aldığı destek oldu. DPÜ Rektörü olarak öğrencimizi, danışmanı olan Muharrem Hocamızı ve bu projeyi destekleriyle büyüten DPÜ BAP'ı tebrik ediyorum" ifadeleriyle dile getirdi.

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