Kütahya’da kaçak avda yakalanan 26 tüfek ihaleyle satılacak

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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kütahya Şube Müdürlüğü tarafından kaçak avda yakalanan toplam 26 adet yivsiz av tüfeği ihale yoluyla satışa çıkarılacak.

Muhtelif markada toplam 26 tüfeğin satışı 4 Ağustos 2022 tarihinde saat 09.00’da Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü DKMP Şube Müdürlüğü’nde pazarlık usulü ile yapılacak. Satışa çıkartılan tüfeklerin fiyatları 1.4001.900 TL arasında değişiyor.

Yivsiz av tüfeklerinin ihale sonucunda teslim alınabilmesi için alıcının ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurumlardan alınmış Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi veya Yivsiz Tüfek Satıcılık Bayiliği İzin Belgesini ibraz etmek zorunda oldukları belirtildi.

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