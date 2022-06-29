Sağlık Müdürü Şenkul, hastane ek hizmet binasını ziyaret etti

Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binası ziyaret etti.

Ziyareti sırasında incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgiler aldı. Sağlık çalışanları ile bir araya gelerek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Müdür Şenkul, tedavi gören hastaları da ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şenkul’a ziyaretinde, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ahmet Çakır, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mehmet Eşsiz, Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan eşlik etti.

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