Kütahya'da 'Maden kazası' tatbikatı Bakan Soylu, tatbikata katılan ekipleri tebrik etti

İçişleri Bakanı Süleylan Soylu, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde düzenlenen maden kazası tatbikatına katılan ekipleri tebrik etti.

Tavşanlı ilçesindeki Garp Linyitleri İşletmesi'nde, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) "Ulusal Maden Kazası Tatbikatı" düzenlendi.

Ekiplere Bartın'dan telefonla seslenen Bakan Soylu, tatbikatların önemine dikkat Çekti. Soylu, "Türkiye'de ilk kez bir baraj kapağı patlar ve ondan sonra bir şehri basarsa nasıl tatbikat yapabileceğimizden tutun ki bunları da yaptık, özellikle Diyarbakır Eğil'de bunu gerçekleştirdik, birçok tatbikatı yapıyoruz. Türkiye'de ilk kez dünyada çok az kullanılan afet erken uyarı sistemini kullandık. Yaklaşık 4 gündür yoğun yağmurlarla karşı karşıya kaldığı için selin yaşandığı Kastamonu'dan Zonguldak'a, Bartın'dan Düzce'ye, Batı Karadeniz'deki vilayetlerimize erken uyarı sistemimizi gönderdik ve onun da bir faydası oldu" dedi.

Tunçbilek Ömerler Yer Altı Ocağı'nda göçük altında 10 kişinin kaldığı senaryosundan hareketle tatbikatın başarıyla yürütüldüğü belirtildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, tatbikata katılan tüm kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Tatbikata, Kütahya, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Yalova'dan ekipler katıldığı açıklandı.

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