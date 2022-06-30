Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde söyleşi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde söyleşi

İHA

Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde söyleşi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Dekan Yardımcısı Dr. Kansu Gençer yönetiminde Gastronomi Sohbetleri Dizisi çerçevesinde “Kahve Sanatı, Kimya Mı, Simya Mı?” adlı çevrim içi söyleşi gerçekleştirildi.
Çevrim içi ortamda düzenlenen ve TUBİF Dekan Yardımcısı Dr. Kansu Gençer'in yönetiminde gerçekleşen söyleşide, Hacky's Coffee Kurucu Ortağı Cihan Adayan da konuşmacı olarak yer aldı. Cihan Adayan, söyleşide kahve kültürü, kahve çeşitleri, kahvenin kimyasal dönüşüm aşamaları, iyi bir kahvenin püf noktaları, kahve yapımında standartlaşma konuları hakkında bilgiler verdi ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Millet Bahçesi, Kütahya'nın yeni cazibe merkezi olacak"
YEREL HABERLER "Millet Bahçesi, Kütahya'nın yeni cazibe merkezi ...
DPÜ’nün “Öncelikli Alan” projesine destek
YEREL HABERLER DPÜ’nün “Öncelikli Alan” projesine destek
DPÜ’den Temel Göstergeler ile Ekonomi ve Finans Piyasaları eğitimi
YEREL HABERLER DPÜ’den Temel Göstergeler ile Ekonomi ve Finans ...
DPÜ ile GLİ arasında iş birliği protokolü
YEREL HABERLER DPÜ ile GLİ arasında iş birliği protokolü
El emeği göz nuru eserler sergilendi
YEREL HABERLER El emeği göz nuru eserler sergilendi
Sağlık Müdürü Şenkul, hastane ek hizmet binasını ziyaret etti
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Şenkul, hastane ek hizmet binasını ...
Kütahya’da kaçak avda yakalanan 26 tüfek ihaleyle satılacak
YEREL HABERLER Kütahya’da kaçak avda yakalanan 26 tüfek ihaleyle ...
Kütahya İlçe Müftüleri toplantısı Domaniç ilçesinde yapıldı
YEREL HABERLER Kütahya İlçe Müftüleri toplantısı Domaniç ilçesinde ...
Turnuvaya Belediye Kütahyaspor damgası
YEREL HABERLER Turnuvaya Belediye Kütahyaspor damgası
Kütahyalı Elif Kaya, Kick Boks'ta Türkiye üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Kütahyalı Elif Kaya, Kick Boks'ta Türkiye üçüncüsü ...
Aizanoi Antik Kenti’nde devam eden çalışmalar istişare edildi
YEREL HABERLER Aizanoi Antik Kenti’nde devam eden çalışmalar ...
Kütahya'ya 5 yıldızlı termal hotel
YEREL HABERLER Kütahya'ya 5 yıldızlı termal hotel
Kütahya'da maden ocağında 'göçük' tatbikatı; Bakan Soylu bilgi aldı
YEREL HABERLER Kütahya'da maden ocağında 'göçük' tatbikatı; Bakan ...
Kütahya'da 'Maden kazası' tatbikatı Bakan Soylu, tatbikata katılan ekipleri tebrik etti
YEREL HABERLER Kütahya'da 'Maden kazası' tatbikatı Bakan Soylu, ...
Kütahya'da çiçek dikim çalışmaları
YEREL HABERLER Kütahya'da çiçek dikim çalışmaları
Başkan Teke’den kurban bağışı
YEREL HABERLER Başkan Teke’den kurban bağışı
Sağlık Müdürü Şenkul, hastane ek hizmet binasını ziyaret etti
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Şenkul, hastane ek hizmet binasını ...
Kütahya’da kaçak avda yakalanan 26 tüfek ihaleyle satılacak
YEREL HABERLER Kütahya’da kaçak avda yakalanan 26 tüfek ihaleyle ...
Kadın muhtarlardan Diyarbakır annelerine manevi destek
YEREL HABERLER Kadın muhtarlardan Diyarbakır annelerine manevi ...
Kütahya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 223 bini geçti
YEREL HABERLER Kütahya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 223 bini geçti
Kütahya'da Uzman Eller projesinde ilk hak ediş Domaniç’te gerçekleşti
YEREL HABERLER Kütahya'da Uzman Eller projesinde ilk hak ediş ...
Belediye Kütahyasporlu Erdinç, yuvada kaldı
YEREL HABERLER Belediye Kütahyasporlu Erdinç, yuvada kaldı
DPÜ’nün “Öncelikli Alan” projesine destek
YEREL HABERLER DPÜ’nün “Öncelikli Alan” projesine destek
Kütahya'da engelli vatandaşların araçlarının bakım ve tamirleri ücretsiz
YEREL HABERLER Kütahya'da engelli vatandaşların araçlarının bakım ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.