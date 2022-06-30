DPÜ Mimarlık Fakültesi ile Modoko arasında iş birliği protokolü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mimarlık Fakültesi ile Modoko arasında Modoko Mobilya Tasarım Yarışması’nın iki kurum iş birliğinde düzenlenmesi konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Mimarlık Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Elif Özdoğlar ve Arş. Gör. Turgut Kalay ve İç Mimarlık bölümü öğrencileri, Modoko yönetim kurulu ile İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki yönetim binasından bir toplantı gerçekleştirildi.

İki kurum arasında iş birliği protokolünün imzalandığı toplantı sonrasında mobilya üretim tesisleri ve mobilya mağazaları gezilerek öğrencilere mobilyada ham maddeden sonuç ürüne kadar geçen süreç hakkında mesleğin uzmanları tarafından bilgiler verildi.

İmzalanan protokolle ilgili açıklamalarda bulunan Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İç Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Özdoğlar, “ DPÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü, bu sene ilk mezunlarını verirken lisans öğrencileri arasında yapıcı bir rekabet ortamı yaratması ve bir motivasyon kaynağı oluşturmaya gayret ediyor. Üniversite ve sanayi iş birliği ile ülkemizde yetişen nitelikli işgücünün desteklenerek öğrencilerin meslek hayatına atılmadan önce uygulamalı çalışma yapabilmeleri ve nitelikli şekilde yetişmelerine destek olabilmesi amacıyla Türkiye'nin alanında en saygın yarışmalarından biri olan Modoko Mobilya Tasarım Yarışması üniversitemizle iş birliği içinde gerçekleştirilecek. İmzalanan iş birliği sözleşmesinin üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

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