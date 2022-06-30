Kütahya’da traktör sürücülerine güvenli sürüş eğitimi

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Kütahya’da traktör sürücülerine güvenli traktör kullanımı konusunda eğitim verildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Ağaçköy Mahallesi kahvehanesinde toplam 55 traktör kullanıcısına güvenli traktör kullanımı konusunda eğitim verildi.

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