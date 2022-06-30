Kurbanlık alacaklara uyarı

Kütahya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bahattin Atakan, bazı satıcıların hastalıklı, yaşlı ve dişi hayvanları satmaya çalışabileceğine işaret ederek, “Vatandaşlarımız sağlıklı, semiz, denetimi yapılmış, kulakları küpeli erkek hayvanları tercih etmeli” dedi.

Atakan, bu yıl kurbanlık sayısının yeterli olduğunu belirterek, kurbanlık alırken hayvanın sağlıklı görünümüne dikkat edilmesinin yanı sıra koyunun en az 1, keçinin ise en az 2 yaşında olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Hayvanlarda kilo kriterinin kişilerin bütçesine göre değişebileceğini ancak koyun ya da keçinin kilogramından önce sağlıklı beslenip beslenmediğine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Atakan, hayvanların gözünden veya burnundan akıntı gelip gelmediğinin kontrol edilmesiyle birlikte resmi kurumlarca verilmiş sarı küpeli hayvanların tercih edilmesini önerdi.

Bahattin Atakan, bazı satıcıların hastalıklı, yaşlı ve dişi hayvanları satmaya çalışabileceğini hatırlatarak, “Bu nedenle vatandaşlarımız sağlıklı, temiz, resmi kurumlarca denetimi yapılmış, kulakları küpeli erkek hayvanları tercih etmeli. Kurbanlık satın alırken hayvanın gözünden yaş gelmemesine dikkat edin. Yine aynı şekilde hayvanın burnunun akmadığına emin olun. Tüyleri kırkılmış hayvanların sağlıklı olup olmadığı daha çabuk anlaşılacaktır” diye konuştu.

Atakan, küçükbaş kurbanlığın ortalama fiyatının 2 bin TL'den, büyükbaş hayvanın da 20 bin TL'den başladığını sözlerine ekledi.

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