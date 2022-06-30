Müdür Dündar: "743 kişilik personel ile her türlü müdahaleye anında cevap verebilecek durumdayız"

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, "743 kişilik personel ile her türlü müdahaleye anında cevap verebilecek durumdayız" dedi.

Dündar, düzenlediği basın toplantısında, orman yangınlarının önlenmesi ve yangınlara müdahale konusunda yapılan çalışmalarına anlattı.

Kütahya'da 957 eğitim gönüllü bulunduğunu belirten Dündar, "Kütahya’mızda 17 tane gölet’imiz var. Bunları araz öz’lerimizin su ihtiyaçlarını karşılamak için yapıyoruz. 46 tane su toplama çukurumuz mevcut. Bu 46 tane su toplama çukurlarından helikopterlerimiz su alıyor. Bunlar ortalama bin tonluk çukurlar. Bir helikopter genelde 2,5 ila 3 ton su alabiliyor. Buda yaklaşık bir helikopter oluşturduğumuz bu çukurlar sayesinde 300 sorti yaparak yangına en hızlı şekilde müdahale edebiliyor. Helikopterler ne kadar su toplama çukurlarına yakın olursa o kadar sorti yapabiliyor. O yüzden bu su toplama çukurlarımız bizim için çok önem arz ediyor.957 tane eğitim gönüllümüz var. Orman gönüllülerimizin yüzde 90’ı orman köylüsü, orman gönüllülerine eğitimler veriyoruz. Orman yangının da nasıl hareket edecekler diye, onların donanımlarını da yapıyoruz. Elbiselerini kişisel koruyucu dediğimiz baretten gözlüğüne ve hava filtresine kadar hepsini vereceğiz. Bu gönüllülerimizin hepsini aynı yangında kullanmıyoruz. Genelde bir yangın çıktığı zaman o yakın köylerimizden hangi gönüllülerimiz var onları bu yangınlarda kullanıyoruz. Orada bizim ekiplerimize yer ekibi olarak mı yoksa arazözlerimize hortum taşımak mı yardımda bulunmalarını istiyoruz. Bunun yanı sıra 33 tane gözetleme kulemiz var. Bunların 15 tanesinde kamera var. Bu kameralar sayesinde ormanlarımızdan anlık görüntü alabiliyoruz" ifadelerini kullandı.



"Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına dikkat"

Kütahya'da 6 ayda 22 orman yangını çıktığını dile getiren Müdür Dündar, "Kütahya’da 2022 yılında 22 tane orman yangınımız oldu. Rabbim daha fazlasını göstermesin. Toplamda bu 22 yangında 22 dönümlük bir saha yandı. Bu örtü şeklinde bir yangın, geçen yıl bu tarih itibari ile aldığımızda 17 yangınımız çıkmış. Ama yangın sayımız az, yanan sayımız fazla geçen sene bu zamanlarda 6 hektar gibi bir alanımız yanmış. 20 yıllık bir dağılıma baktığımızda yaklaşık ortalama 50 yangınla gidiyoruz. Toplamda 20 yılda 996 tane yangınımız olmuş. 2013 ve 2014 yıllarında 90 tane bir yangınımız olmuş. 2017 yılında çok ciddi bir alan yangınla karşılaşmışız. Kütahya’da hangi aylarda yangınlarımızın ortalamalarına baktığımızda Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları bizim en kritik aylarımız alan olarak ta adet olarak ta bu bizim yangınlarımız bu ay’larda ağırlıklı olarak görülüyor. Yüzde 88’i bu üç ayda çıkıyor. Günün saatlerine baktığımızda yangınlarımız bizim saat 10 ila 20 arasında ciddi anlamda oluyor. Sabah 10 ila 16 arasında yüzde 60 civarında bir yangınımız oluyor" diye konuştu.

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