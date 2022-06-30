Kütahya Belediyesi kurban pazarı için, canlı hayvan pazarında temizlik, dezenfeksiyon ve kireçleme çalışmaları tamamlandı.

Yaklaşan Kurban Bayramı için 1 Temmuz 2022 Cuma günü açılacak olan kurban pazarında tüm hazırlıklar tamamlandı. Yetiştiriciler ve vatandaşlar için Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri canlı hayvan pazarında temizlik çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalarda tüm kapalı padoklar, açık padoklar ve sosyal tesislerde temizlik, dezenfeksiyon ve kireçleme çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmalarla birlikte vatandaşlarımız ve yetiştiricilerimiz hijyen şartlarına uygun bir şekilde alım ve satım işlemlerini yapabilecekler.

Diğer taraftan 2022 yılı Kurban Bayramı için kurban kesim noktaları ise; Ilıca Kaplıcaları, Yoncalı Kaplıcaları, Okmeydanı Mahallesi pazar yeri, Yenidoğan Mahallesi pazar yeri, Ziraat Mahallesi pazar yeri, Dumlupınar Mahallesi pazar yeri, canlı hayvan pazarı, Evliya Çelebi Mahallesi eski pazar yeri, Zafertepe Mahallesi pazar yeri, Akkent Mahallesi kültür Merkezi karşısı, Fatih Mahallesi pazar yeri ve Gaybiefendi Mahallesi cuma pazarı yeri olarak belirlendi.

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