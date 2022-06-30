Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, koruyucu ailelere ülkenin geleceği olan çocuklara sahip çıktıkları için minnet duyduğunu ifade etti.

Koruyucu Aile Günü sebebiyle Kütahya Belediyesi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte kahvaltı programı düzenledi. Kütahya Belediyesi Bengisu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen programa katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, koruyucu ailelere bu kutsal görevi üstlendikleri için teşekkür etti.

Konuşmasında Kütahya Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında birçok hizmet verdiğini ifade eden Başkan Işık, bu alanda Türkiye’de ödül alan ilk il belediyesi olduklarını da bir kez daha hatırlattı. Başkan Işık, “Özel bir günde özel insanlarla birlikteyiz. Bunun onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri bir araya getiren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Gönüllülük esansına dayanan ve tamamen özverili bir yaklaşımla aileye ihtiyaç duyan, ailenin korumasına ihtiyaç duyan çocuklarımızı sahiplenen bu kıymetli insanları teşekkür ediyorum. Bizimde çorbada tuzumuz bulunsun diye kahvaltı programı düzenlemek istedik. Hem biz hem çocuklarımız hem de ailelerimiz bir araya gelsin istedik. Bu vesile ile Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Nesillerimizin gelecekte saha sağlıklı olabilmesi, geleceğimize umutla bakabilmemiz çocuklarımıza göstereceğimiz ihtimam ve onlara yapacağımız katkıdan geçiyor. Biz belediye olarak bugüne kadar kapımıza gelmiş, benim şu işe ihtiyacım var, sosyal yardıma muhtaç bir aileyim, çocuğumun ihtiyacı var, benim ihtiyacım var diyen hiç kimseyi ama hiçbir kimseyi kapımızdan geri döndürmedik. Özel sosyal sorumluluk projelerimiz Türkiye’de örnek olmuş ve ödüller almış bir belediye olarak bunun onurunu yaşıyoruz. Bugüne kadar 40 binden fazla ailemizden 150 bine yakın hemşehrimize sadece Hilal Kart projemizle destek olmaya çalıştık. Mehmetçik karttan, Hilal Bebek’e, eğitim yardımından ulaşım yardımına kadar muhtaç ailelerimizin çocuklarına kol kanat olmaya çalışıyoruz. İhtiyacı olan bu evlatlarımıza evini açıp, gönlünü açıp, kucağını açıp onlara aile şefkati veren ailelerimizin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kütahya olarak gelin bunda da öncü olalım. Kütahya Belediyesi nasıl sosyal projelerde Türkiye’ye örnek oluyorsa, bu alanda da Kütahya hemşehrilerimiz olarak başkaları bizi örnek alsın. Sayılarını artıralım ve nerede hangi çocuğumuz var ise bulalım ve destek olalım” dedi.

Program çocuklar için hazırlanan dans gösterileri, farklı aktivite ve gösteriler ile devam etti.

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