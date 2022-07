Bakan Bozdağ: İsveç ve Finlandiya´ya terörist iade taleplerini yeniden gönderiyoruz (2)

ANAOKULU TEMEL ATMA PROGRAMINA KATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kütahya´da Nesrin Güral Anaokulu temel atma törenine katıldı. Bozdağ´a burada Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Belediye Başkanı Alim Işık, Güral Porselen ve Seramik Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral, eşi Nesrin Güral ile çok sayıda davetli eşlik etti. Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarıldığını hatırlatan Bakan Bozdağ, meslek liselerini körelten uygulamalara son verdiklerini ve sanayicilerin, iş insanlarının ara eleman ihtiyacının meslek liselerinden karşıladığını söyledi. Türkiye'nin tüm illerinin `bilim yuvası´ olması için 81 ilde üniversitelerin kurulduğunu ifade eden Bozdağ, "Türkiye´mizin her ilini bilimsel rekabete kattık. Türkiye'de büyük bir statüko, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlere üniversiteyi hapseden, bunun dışındaki yerlere üniversitelerin yayılmasına engel olan bir yapı vardı. Türkiye'de kardiyolog sayısı çok azdı, ciddi hastalıklara bakan uzman sayısı iki elin parmaklarını geçmiyordu. Neden? Yeteri kadar fakülte açılmasına, eleman yetiştirilmesine izin vermeyen bir statüko vardı. Bunu kaldırdık. Türkiye'nin bütün illerini bilimsel rekabetin içerisine soktuk. 81 ilimizin üniversiteleri bugün dünyayla yarışan bir rekabetin içerisinde" şeklinde konuştu.

PARTİLİLERE SESLENDİ

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Bozdağ ve beraberindekiler, Nesrin Güral Anaokulu´nun temelini attı. Ardından AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay´ı ziyaret eden Bakan Bozdağ, ilçe ve belde başkanlarıyla toplantı yaptı. Partililere seslenen Bakan Bozdağ, ekonomide yaşanan sorunlara değinerek şunları söyledi:

"Hem yasaklar hem haklar hem de eserler konusunda Türkiye´nin önünü açan adımlara hep birlikte imza attık. Ekonomide de büyük gelişmeler sağladık. Bizim dönemimizde sabit gelirli olup da ev ve araba sahibi olmayan neredeyse kimse kalmadı. Kütahya´yı siz benden daha iyi biliyorsunuz. Herkesin refah düzeyinde bir artış oldu. Ama şu anda bir daralma, sıkılma oldu. Bu Türkiye´nin, Türk hükümetinin aldığı eksik ya da yanlış kararlardan kaynaklanan bir sıkıntı değil. Bütün ülkelerin ortak yaşadığı ve aşmak için birlikte mücadele ettiği bir sorunla karşı karşıyayız. Gerek pandemi nedeniyle üretim, ithalat ve ihracatın azalması, tedarik zincirinde aksamaların olması, arkasından Ukrayna-Rusya savaşı ve petrol, gaz fiyatlarında yaşanan artış, enerji fiyatlarında yükselişler Türkiye´yi değil, dünyanın her bir ülkesini etkiliyor. 2008 dünya finans krizini hep beraber yaşadık. En az maliyetle o krizi beraber atlattık. Gezi olaylarını, 17-25 hadisesini, 15 Temmuz darbe teşebbüsünü, 2018´den sonra bizzat ABD´nin öncülük ettiği ekonomik saldırıları hep beraber atlattık. Biz şerbetliyiz. Bu tür krizleri çözmekte ve bu krizlere karşı milletimizi en az maliyetle korumakta çok tecrübeliyiz."

`TÜRKİYE´DE BÜYÜK BİR MUHALEFET AÇIĞI VAR´

Muhalefet partilerini de eleştiren Bakan Bozdağ, daha güçlü bir muhalefetin, iktidarın da çok büyük eserlere imza atmasını sağlayacağını belirterek, "Türkiye´nin bütçe açığı var ama Türkiye´de bir yerli ve milli muhalefet açığı da var. Eğer güçlü bir muhalefet olsa iktidar daha büyük hizmetlere, daha büyük eserlere imza atardı. Böyle bir açığı da Türkiye´de 6´sı bir araya değil, 7´si bir araya gelse bu kafayla kapatamazlar. Dünün türküsünü çağırarak, dünün güneşiyle yarının gençlerini yarının insanlarını ısıtamayacaklarını hala anlamış değiller. Eğer Türkiye bu CHP zihniyetinin bu hayırlarına uysaydı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü yapabilir miydi? Şehir hastanelerine 'hayır' dediler, biz uysaydık şehir hastaneleri yapılabilir miydi? Sağlık reformuna 'hayır' dediler, biz bunlara uysaydık sağlık reformu olur muydu? Yüksek Hızlı Trene 'hayır' dediler, eğer biz bunlara uysaydık yüksek hızlı treni yapabilir miydik? Avrasya tüneline, Marmaray´a, dünyanın en büyük havaalanına `hayır´ dediler. Biz bunlara uysak, dünyanın en büyük havaalanı Türkiye´de olur muydu? Başörtüsü yasağının kaldırılmasına `hayır´ dediler. Biz bunlara uysak bu zulüm kalkar mıydı? Bunların zihniyeti bu. Eğer geçmiş 20 yılda bunlar iktidar olsaydı, Türkiye´de ne TOKİ ne bölünmüş yol ne sağlıkta reform ne şehir hastanelerimiz ne doğal gaz petrol denizlerde arar, Türkiye bunları bulurdu. Ne nükleer enerjimiz olur ne de yasaklar kalkardı. Her şey eski hamam, eski tas yola devam ederdi" şeklinde konuştu.

Bozdağ, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile bir araya geldi. Belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler alan Bozdağ, daha sonra Kütahya´dan ayrıldı. (DHA)Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

