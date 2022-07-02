Emet’te Yaz Kur’an Kurslarına yoğun ilgi Açılan 50 sınıfta öğrenci sayısı 700’e yaklaştı

Emet ilçe Müftülüğünce Yaz Kur’an Kurslarına kayıtlı 50 sınıf açıldığı, öğrenci sayısının ise 700’e yaklaştığı bildirildi.

Hedeflerinin bin 200 çocuğa ulaşmak olduğunu belirten Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar,” Şükürler olsun ki, Yaz Kur’an Kursları ilçemizde yoğun katılımla başladı. Bugüne kadar ilçemizde ulaşılan en yüksek kayıt oranına şimdiden ulaştık. Fakat bunu kafi göremeyiz. Bu çocuklar bizim için çok kıymetli. Ülkemizi ve tüm mazlum milletleri huzura kavuşturacak erdemli bir nesil arzu ediyorsak bu evlatlarımıza sahip çıkmamız lazım. Kurslara katılımın artması ve devamlılığın en üst seviyede olması için kurslarımızı her hafta ziyaret edeceğiz” dedi.

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