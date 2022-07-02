"Kütahya'nın tarihi değerleri ön plana çıkacak"

Belediye Başkanı Alim Işık beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık ve MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ile birlikte Zafer Meydanı ve merkez pazar yeri inşaat alanında incelemelerde bulundu.

İmalat çalışmaları devam eden Zafer Meydanı ve merkez pazar yerinde Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ile birlikte incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

Projenin tamamlandığında Kütahya’nın güzel bir meydana kavuşmasının yanında, yapılan çalışmalarla birlikte tarihi yapılarında ortaya çıkacağını ifade etti.

Başkan Işık, Başkan Yardımcısı Arık ve MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, imalat çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.