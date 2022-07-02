Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, otomobille park halindeki TIR ve reklam panosuna çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü Abdurrahman Örengül, yaralandı. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Fuatpaşa Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi'nde meydana geldi. Abdurrahman Örengül kullandığı 43 HY 923 plakalı otomobille park halindeki 43 FK 306 plakalı TIR´a çarparak kontrolü kaybetti. Yol ortasındaki reklam panosuna da çarpan Örengül´ün otomobili, devrilerek ters döndü. Kazada yaralanan Örengül, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2022-07-02 17:16:02
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