Açık havada sinema keyfi

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği Yeşilçam Sinema Gecesi'nde 'Sultan' filminin gösterimi gerçekleşti.

Türk sinemasının önemli filmlerinde birisi olan ve başrollerinde Türkan Şoray, Bulut Ara, Şener Şen, Adile Naşit’in yer aldığı Sultan filmi, Kütahya Belediyesi 100. Yıl Kültür ve Sanat Etkinlikleri çercevesinde belediye bahçesinde gösterildi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, gösterimi yapılan filmi Belediye Başkan Yardımcıları Ertuğrul Cevahir, Murat Arık ve MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ile birlikte izledi.

Film başlamadan önce vatandaşlara patlamış mısır ikram edildi.

Bu tür kültürel ve sosyal etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Başkan Işık, katılım sağlayan herkese ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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