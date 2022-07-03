Kütahya'da 4 saatte 163 çocuğa 'Güvenlik trafik eğitimi'

Asgari ücret ne kadar artacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'da Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 saatte 163 çocuğa 'Güvenlik trafik eğitimi' verdi.

Ekipler, 'Güvenli trafik eğitimi' faaliyetleri çerçevesinde Sera Alış veriş Merkezi'nde çocuklarla bir araya geldi.

Polis ekipleri, 4 saat içinde 163 çocuğa uygulamalı olarak güvenlik trafik eğitimi sundu.

Pılis ekipleri eğitim sonrası 50 çocuğunu luna parka götürerek, ücretsiz gönüllerince eğlenmelerini sağladı.

Yetkililer, Güvenli trafik eğitimi' faaliyetlerinin bundan sonradaki günlerde de devam edeceğini ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.