Tavşanlı Belediye Başkanı Güler korona virüse yakalandı

Asgari ücret ne kadar artacak?

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Kütahya'nın Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, korona virüse yakalandığını duyurdu.



Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzunca bir zamandır bu covid nereye gitti diyordum. Bir yere gitmemiş dün akşam ben buradayım, dedi. Kısacası covidiz. Allah sağlıklı bir şekilde atlatmak nasip el eylesin. Dua bekleriz" ifadelerine yer verdi. Güler'in tedavisine evinde devam edildiği öğrenildi.

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