Simav’da sahte plakalı araçta uyuşturucu ele geçirildi

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Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan içerisinde 3 kişinin bulunduğu sahte plakalı araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gece yarısı Otogar Kavşağında durdurulan 16 AIP 041 plakalı aracın tescil kaydının olmadığı, aracın asıl plakasının ise farklı olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü Ö.B. hakkında, resmi belgede sahtecilikten işlem yapıldı. Araç sürücüsünün ve yanında bulunan G.K.(24) ve N.G. (20) isimli şahısların uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu anlaşıldı. Bahse konu araç içerisinde yapılan aramada, alüminyum folyoya sarılı 2 gram metamfetamin maddesi, 1 adet bong şişesi ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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