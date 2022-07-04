Kütahya’da okul binası yapımı protokolü imzalandı

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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde inşa edilecek olan 3 derslikli Şehit Öğretmen Mustafa Çağlar İlkokulunun kaba inşaatını bağış olarak yaptıracak olan Yılmazlar Madencilik Yılmazlar Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Kütahya Valiliği arasında okul binası yapımı protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol çerçevesinde Tavşanlı ilçesi Kayaarası köyünde inşa edilecek olan 3 derslikli Şehit Öğretmen Mustafa Çağlar İlkokulunun kaba inşaatını Yılmazlar Madencilik bağış olarak yaptıracak. Kütahya Valiliği adına protokolü imzalayan İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, hayırsever Yılmazlar Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. yetkililerine teşekkür etti, protokolün hayırlı olmasını diledi.

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