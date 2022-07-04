Kütahya Tasarım Teknokent’te firmalar için kaynaşma etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin paydaşı olduğu Kütahya Tasarım Teknokent’te yer alan firmalar, Kütahya Valisi Ali Çelik ve protokol üyelerinin katıldığı etkinlikte bir araya geldi.

Teknokent binasında düzenlenen etkinliğe Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ve yönetim kurulu üyeleri Mustafa Yenipazar, Hasan Öncel ve Hasan Özyaşar, Keramika İcra Kurulu Başkanı Emin Yüce, DPÜ İLTEM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tuncer, DPÜ ULMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. Yunus Şişman ve birçok protokol üyesi katıldı.

Etkinliğin ilk bölümünde katılımcılara bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Ersan Öz, Teknokent'in ek binası için çıkılacak ihalenin ayrıntılarını ve Teknokentin geleceğine ilişkin planları katılımcılarla paylaştı. Teknokent'in firmaları ve projeleriyle mevcut Teknokent binasına sığamadığını kaydeden Prof. Dr. Öz, sunumunu, “Güçlü Türkiyemiz ve Kütahya için teknoloji üretiyoruz” diyerek tamamladı.

Sunumun ardından Teknokentin bahçesinde protokol üyelerinin de katıldığı mangal organizasyonu düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde Teknokentdeki farklı firmaların temsilcileri çalışmalarını protokol üyelerine aktarma ve meslektaşlarıyla kaynaşma olanağı buldu.

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