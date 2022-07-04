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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'da plakasız motosiklette uyuşturucu ele geçirildi

İHA

Kütahya'da plakasız motosiklette uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan plakasız motosiklette 4 parça halinde paketlenmiş 8,72 gram metamfetamin ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, H.G. (20) isimli şahsın sevk ve idaresindeki K.Ç. (21) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu plakasız motosiklette ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 4 parça halinde paketlenmiş 8,72 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Ayrıca, sürücünün ehliyetsiz olduğu, motosikletin plakasız, muayenesiz ve hacizli olduğu tespit edilerek, gerekli işlemler için trafik ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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