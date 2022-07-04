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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gediz Belediyesi ekipleri sel bölgesinde

İHA

Gediz Belediyesi ekipleri sel bölgesinde

Kütahya’nın Gediz Belediyesi, Karadeniz bölgesinin farklı noktalarında yaşanan sel ve heyelan bölgelerine müdahale eden birliklere destek amacıyla Ekskavatör ve personel gönderdi.
Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sel ve su baskınları nedeniyle zarar gören bölgeye arama kurtarma, su tahliye, kanal açma, iyileştirme çalışmalarına destek olmak amacıyla yola çıkan Gediz Belediyesi ekibi çalışmalarda yerini aldı.
Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, sel ve heyelan felaketi dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan yağışlar sonrasında sel ve heyelan felaketinden etkilenen Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak’a 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
Karadeniz bölgesindeki felakete müdahale eden birliklere destek olmak amacıyla personel ve araç gönderdiklerini ifade eden Başkan Akçadurak, “Karadeniz bölgemizin farklı noktalarında yaşanan sel ve heyelan olaylarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkânlarıyla vatandaşının yanındadır. Rabbim ülkemizi afetin her türlüsünden korusun" ifadelerini kullandı.

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