Hisarcık’ta kan bağışı kampanyası

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 36 ünite kan toplandı.

Kütahya Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından Dr. İsmail Cihat Tuna nezaretinde Güner Önce Caddesinde başlatılan kan bağışı kampanyasında 6 saatlik sürede 36 ünite kan alındı.

Kan bağışının hem sağlık, hem de kana ihtiyaç duyanlar açısından çok önemli olduğunu ifade eden Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği Sorumlusu Mustafa Şen, “ Kan vermeye engel teşkil eden herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan, 1865 yaş arasındaki herkes kan verebilir. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz” dedi.

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