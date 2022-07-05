Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kurban Bayramı'nda kurban kesim alanlarında vatandaşların rahat bir şekilde dini vecibelerini yerine getirebilmeleri adına kesim noktalarında gölgeliklerin montajları tamamlandı.

Kurban kesim noktaları olan Dumlupınar (Sporkent), Akkent, Evliya Çelebi, Zafertepe mahallelerinde kurban kesim noktaları olarak belirlenen alanlarda, vatandaşların dini vecibelerini rahat bir ortam da yerine getirmeleri için gölgeliklerin montajları tamamlandı. Diğer kurban kesim noktalarında da belirlenen eksiklerin giderilmesi için çalışmalar tamamlanma aşamasında olduğu belirtildi.

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