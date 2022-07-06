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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Devletin gücünden büyük güç yoktur"

İHA

"Devletin gücünden büyük güç yoktur"

Kütahya'da, 1 Haziran 2022 gecesinde yaşanan kontak kapatma eyleminde özveri ile çalışan 200 personele teşekkür belgeleri verildi. Törende konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "O gece görev alan personelin tarih yazdı" dedi.
1 Haziran gecesinde otobüsçü esnafının kontak kapatması ile birlikte, vatandaşların mağdur olmaması ve evlerine gitmeleri için gerek tüm özveriyi gösteren belediye personeline teşekkür belgesi verildi.
Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleşen teşekkür belgesi törenin açılış konuşmasını Ulaşım Hizmetleri Müdürü Lütfullah Kutlu yaptı. Ulaşım Hizmetleri Müdürü Kutlu, 1 Haziran gecesi özel halk otobüsü işletmecilerinin kontak kapatma eylemi ile ilgili olarak söylenecek çok söz olduğunu ancak susarak hiçbir şey söylenmeyecek bir gece yaşandığını söyledi. Ulaşım Hizmetleri Müdürü Kutlu, “Belediye Başkanımız Sayın Prof. Dr. Alim Işık, o gecenin karanlığında bize ışığı yaktı, başkan yardımcılarımız koordine etti, daire müdürlerimiz omuz verdi, sizler ve bizler o gece hemşehrilerimizi sokakta bırakmadık. O gece emek veren tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Türkiye’de hiçbir ilde olmayan ücreti vermemize rağmen hakaret işittik"
Bir musibet bin nasihattan iyidir atasözünün Kütahya Belediyesi’ne, belediye çalışanlarına ve Kütahya’ya bir tarih yazdırdığını söyleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, o tarihin kahramanlarının o gece görev alan belediye çalışanları olduğunu ifade etti. Başkan Işık, “İyi niyetle çalışan, şehrime, şehrimin insanına katkı yapan herkese huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama her toplumun içinde olduğu gibi bu grubun içerisinde de çürük elma var ise, çürük elmaları ayıklamak o toplumun görevi. Teşekkürü bu tür kriz anlarında doğru ve hızlı karar vererek, vatandaşın mağduriyetini engelleyen karar vericileri başta olmak üzere uygulamadaki siz arkadaşlarımıza ediyorum. O gece meclisimizde Türkiye’de hiçbir ilde olmayan ücreti vermemize rağmen hakaret işittik, meclis üyelerine hakaretler edildi, belediyeye söylenmedik söz kalmadı. Biz çözüm bulmak zorundayız, kararımızı verdik ve diğer işlemlerimize devam ettik. Onların seviyesine düşemezdik. Gereken yapıldı. Meclisten sonra bir baktık kontak kapatılmış. Anayasal suç. Kimsenin kimseye ulaşım özgürlüğüne engel olmaya hakkı yok. Bırakın hakkı haddi yok. Tutanaklar tutuldu ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz yasal çerçevede yapılması gereken ne ise onu yaptı. Hızlıca karar alıp belediyemizin tüm araçlarını sefere koyarak vatandaşımızı mağdur etmedik” diye konuştu.

"İşimiz önce kurumun itibarını korumaktır"
Yapılan eylemin planlı bir eylem olduğunu ifade eden Başkan Işık, belediye personelinin özverili çalışmalarıyla bunu bastırdıklarını ifade etti. Başkan Işık, “Dersimizi aldık. Tedbirlerimizi alacağız. Kimse devletten ve devletin kurumundan büyük değildir. Bu olaylar hepimize birçok sonuç çıkarttı. Devletin gücünden büyük güç yoktur. İşimiz önce kurumun itibarını korumaktır. Bu itibarı korumak sizlerin ve bizlerin göreviydi, o gece herkes bunu yaptı. Allah sizden razı olsun” şeklinde konuştu.
Başkan Işık, konuşmasını, “Belediyemiz adına yaptığınız her türlü katkı ve hizmet için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu belediyenin çalışanı ister memur olsun, ister yeni girmiş işçi Kütahya Belediyesi’nde çalışmanın onurunu yaşayacak” sözleri ile tamamladı.
Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın konuşmasının ardından 1 Haziran gecesinde görev alan farklı müdürlüklerin 200 personeline teşekkür belgeleri Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ertuğrul Cevahir, Murat Arık ve birim müdürleri tarafından verildi.

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