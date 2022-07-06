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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bıçaklar kurbana hazırlanıyor

İHA

Bıçaklar kurbana hazırlanıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme tezgahları çalışmaya başladı.
Kurbanını daha rahat kesmek isteyen vatandaşlar bıçak satıcıları ve bileyicilerin yolunu tutuyor.
Çarşı pazarda tezgah açan bıçakçılardan İsmail Eroğul, vatandaşın bıçak ihtiyacını karşıladıklarını belirtirken, " 7 Yıldan bu yana burada Kurban Bayramı öncesi bıçak biliyorum. Bıçakların bakımını yaptırmak isteyen vatandaşlar işlerini son güne bırakmasınlar. Son gün çok fazla yoğunluk oluyor." dedi.
Birçok vatandaş bıçaklarını bileycilere biletirken bazıları da eskiyen bıçaklarının yerine yeni bıçak almayı tercih ediyor.
Bıçakçılar bıçak bileme işlerinin akşam saatlerine kadar devam edeceğini söylediler.

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