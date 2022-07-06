Kan bağışında bulunanlara manda sütlü dondurma ikramı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tepecik Beldesinde Türk Kızılay ekilpleri kan bağışlarını kabul etti.

Tepecik Beldesi Orta Mahallede gerçekleştirilen kan bağışına katılan vatandaşlara bir esnaf tarafından manda sütlü dondurmalar ikram edildi.

Kütahya Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Mahmut Ulusoy, kan bağışında düşüşler yaşandığını ifade ederken şunları söyledi, " Bazı dönemlerde depolarımızda yeterli miktarda kan bulunmayabiliyor, o nedenle vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz." dedi.

Bu arada kan bağışlarının her hafta perşembe günleri Durak Mahallesi Kavuncular Sokak'ta bulunan Kızılay Tavşanlı Şubesi'nde de gerçekleştirildiği belirtildi.

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