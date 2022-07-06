Kütahya’da Ruh Sağlığı Merkezleri kurul toplantısı

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kütahya'da Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri İl Koordinasyon Kurulu, 2022 yılı birinci 6 aylık değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Kütahya'daki Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Koordinasyon Kurulu toplantısı paydaş kurumların katılımı ile gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında yapılan toplantıya, Kütahya Belediyesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Tavşanlı Belediye Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılarak hizmetlerin daha etkin ve verimli sunulabilmesi adına görüş alışverişinde bulunuldu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.