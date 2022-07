Gediz’de kurban atıkları için poşet dağıtımı başladı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Belediye tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde her yıl olduğu gibi çevre kirliliğinin önlenmesi için vatandaşların kurbanlık et ve sakatatları muhafaza etmesi amacıyla kurban poşeti dağıtımına başladı.

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların güzel bir bayram geçirmeleri için vatandaşlara kurban poşeti dağıtımı yapıldığını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Gediz Belediyesi olarak her yıl kurban bayramı öncesinde kent merkezinde bulunan tüm konutlara kurban poşeti dağıtıyoruz. Kurban Bayramında oluşması muhtemel çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların kurbanlık et ve sakatatları muhafaza etmesi için ücretsiz olarak kurbanlık poşeti dağıtımına başladık. Dağıtılan Kurban Poşeti çevre kirliliğinin önlenmesine büyük katkı sağlayacak. Uygulamadan vatandaşlarımız da çok memnun. Bu uygulama ile çevre sağlığı ve insan sağlığını tehdit edebilecek tüm olumsuz etkenler ortadan kaldırılmaktadır. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların güzel bir bayram geçirmesi için belediye olarak tüm hazırlıkları yaptık. Vatandaşlarımızın şimdiden Kurban bayramını tebrik ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.