DPÜ ile OGM arasında iş birliği protokolü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile yerleşke alanı içinde kalan boş alanların uygun türlerle ağaçlandırılması esaslarının belirlenmesi ve yerleşke alanı içindeki sıkışık karaçam bireylerinin bakım kesimi ve budamalarının yapılarak sağlıklı bir yapıya kavuşturulması için iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza töreninde Dumlupınar Üniversitesini Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas, Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Topal ve Öğr. Gör. Sema Çetinkaya, OGM'yi ise Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar temsil etti.

İmzalanan iş birliği protokolü ile yerleşke alanı içinde kalan boş alanların uygun türlerle ağaçlandırılması esaslarının belirlenmesi ve yerleşke alanı içindeki sıkışık karaçam bireylerinin bakımı, kesimi ve budamalarının yapılarak sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

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