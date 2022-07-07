Hisarcık’ta Kurban Bayramı yaklaştı, mangal kömürü satışları arttı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kurban Bayramı yaklaşmasıyla mangal kömürü satışlarının arttığı bildirildi.

İlçede mangal kömürü satıcılığı yapan Hüseyin Arlı, Manisa’nın Köprübaşı ilçesinden getirdiği mangal kömürünün meşe ağacından olduğunu ifade ederek, Kurban Bayramının yaklaşmasıyla kömür satışlarının arttığını belirtti.

Mangal kömürü satışlarında önceki yıla göre artış olduğunu söyleyen Arlı, “Kurban Bayramı yaz mevsimine denk geldiği için vatandaşlar kestiği kurbanın etinin bir bölümünü evinde veya piknik alanında mangal yapacağı için mangal kömürünü şimdiden temin ediyor. Manisa’nın Köprübaşı ilçesinden getirdiğimiz meşe kömürünü temizleyip tozunu elekte eledikten sonra satışa sunuyoruz. Şu an kilosunu çuvalla 18 TL’den, parça olarak ise 20 TL’den satıyoruz. Kurban Bayramı iyice yaklaştığı için mangal kömürü satışında artış oldu” dedi.

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