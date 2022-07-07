Simav’lı çiftçiler kiraz ve vişneden yılda 250 milyon TL gelir elde ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Simav’lı çiftçiler kiraz ve vişneden yılda 250 milyon TL gelir elde ediyor

İHA

Simav’lı çiftçiler kiraz ve vişneden yılda 250 milyon TL gelir elde ediyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde çiftçilerin kiraz ve vişneden yılda yaklaşık 200250 Milyon TL gelir elde ettiği bildirildi.
Kiraz ve vişne alımlarının başladığı ilçede İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince kiraz ve vişne alım yerlerinde kontrollerin devam ettiğini söyleyen Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir,” İlçe merkezi ile yaklaşık 1520 köy ve beldede kiraz ve vişne üretimi yapılmaktadır. İlçemizde tarımsal ürünlerden en önemli gelir kaynaklarından birisi de kiraz ve vişne üretimidir. Özellikle üretilen kirazlar yurtdışına ihraç ediliyor. Üreticilerimiz ürettikleri vişne ve kirazdan önemli bir gelir elde etmektedir. İlçemizde yaklaşık 10 bin ton kiraz ve 56 bin ton civarında vişne üretimimiz var. Bu üretimden yılda 200250 Milyon TL gelir elde ediliyor. Özellikle Pulluca, Çakırlar, Yağmurlar, Kayaışık, Yaykın, Karacahisar ve Aksaz gibi köylerimizde alım yerlerinde ihracatçı ve iç piyasaya ürün veren firmalar çiftçimizin kiraz ve vişnesini yerinde almak için alım noktaları kuruyorlar. Böylece çiftçimizin ürünü kendi köylerinden nakliye ve pazarlama sorunu olmadan alınıyor. Kiraz ve vişne üretiminden elde edilen gelir ilçemiz ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Biz de kiraz ve vişne üreten köylerimizde üretimin ilk başından itibaren bahçelerde üreticilerimizin yanındayız. Teknik personellerimizce yapılan kontrollerde, ihracat için gerekli belgeleri (üretici kayıt defteri, ilaç uygulama belgesi, ÇKS gibi) düzenleyerek onları yönlendirme faaliyetlerimizle onlara destek oluyoruz. Bu yıl kiraz ve vişne üreten çiftçimizin yüzü gülüyor. Çünkü fiyatlar oldukça iyi. İnşallah her yıl çiftçimiz güzel kazançlar elde eder ve üretmeye devam ederler. Üretim yapmak ve özellikle gıda üretmek her gün daha da önemli hale geliyor. Biz de üreten çiftçimize destek olmaya ve onlara müteşekkir olmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tavşanlı'da trafik kazası, 6 yaralı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da trafik kazası, 6 yaralı
Hisarcık’ta Kurban Bayramı yaklaştı, mangal kömürü satışları arttı
YEREL HABERLER Hisarcık’ta Kurban Bayramı yaklaştı, mangal kömürü ...
DPÜ ile OGM arasında iş birliği protokolü
YEREL HABERLER DPÜ ile OGM arasında iş birliği protokolü
Evin bahçesinde ekmek yapımında kullanılan fırın yandı
YEREL HABERLER Evin bahçesinde ekmek yapımında kullanılan fırın ...
Tavşanlı’da yağmurlama sulama projesi hak ediş kontrolü
YEREL HABERLER Tavşanlı’da yağmurlama sulama projesi hak ediş ...
Kütahya MTAL öğretmen ve öğrencileri yurt dışı izlenimlerini Müdür Başyiğit ile paylaştı
YEREL HABERLER Kütahya MTAL öğretmen ve öğrencileri yurt dışı ...
Tavşanlı Kütahya karayolunda trafik kazası: 1 Yaralı
YEREL HABERLER Tavşanlı Kütahya karayolunda trafik kazası: 1 Yaralı
Kütahya’da Mesleki ve Teknik Eğitim işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Kütahya’da Mesleki ve Teknik Eğitim işbirliği ...
DPÜ Senatosu Dumlupınar’da toplandı
YEREL HABERLER DPÜ Senatosu Dumlupınar’da toplandı
Hisarcık Belediyesi'nden bayram temizliği
YEREL HABERLER Hisarcık Belediyesi'nden bayram temizliği
Gediz’de kurban atıkları için poşet dağıtımı başladı
YEREL HABERLER Gediz’de kurban atıkları için poşet dağıtımı başladı
Vali Çelik'ten kurban uyarısı Kütahya Valisi Ali Çelik: "Cadde ve sokaklarımızda ibadete yakışmayan görüntülerden uzak durmalıyız"
YEREL HABERLER Vali Çelik'ten kurban uyarısı Kütahya Valisi Ali ...
Kütahya’da Ruh Sağlığı Merkezleri kurul toplantısı
YEREL HABERLER Kütahya’da Ruh Sağlığı Merkezleri kurul toplantısı
Kan bağışında bulunanlara manda sütlü dondurma ikramı
YEREL HABERLER Kan bağışında bulunanlara manda sütlü dondurma ikramı
Coğrafi İşaret tescilli Şaphane vişnesinden numune alma çalışmaları
YEREL HABERLER Coğrafi İşaret tescilli Şaphane vişnesinden numune ...
Bıçaklar kurbana hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bıçaklar kurbana hazırlanıyor
"Devletin gücünden büyük güç yoktur"
YEREL HABERLER "Devletin gücünden büyük güç yoktur"
DPÜ Plaj Hentbolu Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi
YEREL HABERLER DPÜ Plaj Hentbolu Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi
Simav Kestanesine coğrafi işaret belgesi
YEREL HABERLER Simav Kestanesine coğrafi işaret belgesi
Aslanapa’da küçükbaş hayvanlarda küpeleme ve aşılama çalışması
YEREL HABERLER Aslanapa’da küçükbaş hayvanlarda küpeleme ve aşılama ...
Tavşanlı’da yağmurlama sulama projesi hak ediş kontrolü
YEREL HABERLER Tavşanlı’da yağmurlama sulama projesi hak ediş ...
TKDK, 18 yaşındaki genç yatırımcıya 180 bin TL hibe verecek
YEREL HABERLER TKDK, 18 yaşındaki genç yatırımcıya 180 bin TL hibe ...
Başkan, mezarlıklardaki çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan, mezarlıklardaki çalışmaları yerinde inceledi
Kesim noktalarında gölgeliklerin montajları tamamlandı
YEREL HABERLER Kesim noktalarında gölgeliklerin montajları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.