Alt geçit duvarına çarpan otomobilde anne ile 2 çocuğu yaralandı

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA (DHA)KÜTAHYA´da Buse Alkuş´un (45) kontrolünü kaybettiği otomobil, alt geçidin duvarına çarptı. Kazada sürücü Alkuş ile 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, gece yarısı sıralarında Kütahya-Gediz kara yolu 35´inci kilometresindeki Kireç köyü girişinde meydana geldi. Buse Alkuş, kullandığı 43 ABJ 272 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Kara yolundan alt yola geçen otomobil, alt geçit duvarına çarptı. Kazada sürücü Buse Alkuş ile yanındaki çocukları Mine Ceren Alkuş (9) ve Duru Alkuş (5) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan anne ve çocukları, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-07-07 11:15:52



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