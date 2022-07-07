Kütahya MTAL öğretmen ve öğrencileri yurt dışı izlenimlerini Müdür Başyiğit ile paylaştı

Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri yurt dışı izlenim ve tecrübelerini İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile paylaştılar.

"Endüstri 40 Yolunda Akıllı Üretim Teknikleri ile Yeni Nesiller Yetiştiriyoruz" adlı Erasmus+ projesi çerçevesinde Almanya, İtalya ve Avusturya'da stajlarını tamamlayarak Türkiye’ye dönen Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret etti.

Ziyarete Erasmus projesi çerçevesinde yurt dışında staj yapan öğrencilerin yanında Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Halil Kurt, Müdür Yardımcısı Hakan Dorika, Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı Öğretmeni İsmail Uzun, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Öğretmeni Abdüllatif Türker ve Erasmus Projeleri Koordinatörü Engin Eroğlu katıldılar.

Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Halil Kurt, gerçekleştirilen ve aynı zamanda gerçekleştirilecek olan hareketlilikler hakkında Müdür Hasan Başyiğit'e bilgi verdi.

Yurt dışından gelen öğrenci ve öğretmenlerden ile bir süre proje detayları hakkında bilgi alan Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sadece kendi ülkelerinin eğitimi için değil, dünya eğitiminin gelişimi için yapılan ortak çaba ve emeklerinden dolayı ziyarette bulunan tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Ayrıca Türkiye’nin meslek lisesi öğrencilerine olan ihtiyacına da değinen Müdür Başyiğit, öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

İlk hareketliliğin 2019 Ocak ayında Almanya'nın Herne şehrinde başlamasıyla start alan proje, gerçekleştirilen 6 hareketlilik sonrasında başarı ile tamamlandı.

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