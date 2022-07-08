Kütahya Belediyesi'nce Ilıca'da yapım ve tadilatları tamamlanan hasulhas, aqua park ve su kuyuları, Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Alim Işık’ın katılımıyla vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Buralara gelip, burada siyasi şov yapan siyasilerimizin olduğunu biliyoruz. Burası yetişmez, 'Ilıca, Ilıca olmaktan çıkmış' diyenlere verilecek en güzel cevap bu güzel hizmettir” dedi.

Başkan Işık, “Buradaki tesislerin sıcak su sıkıntısı yaşamasından dolayı yeni jeotermal su kaynakları aramaya başladık. Çalışmalarımız sonucunda 4 kuyumuzdan 38 ila 51 derece sıcaklıkta ve 120130 lt./sn debideki sıcak sularımıza ulaştık. Vatandaşlarımızdan hasulhas alanında tramplenle atlama ve derin havuzu ihtiyacı geldi, yapmak istedik ancak havuzu oynamaya kalktığımızda su kaçarsa hasulhas diye bir şeyin kalmayacağı bildirildi. Söz verdiğimiz üzere bayramdan önce açma sözümüzü yerine getirdik, Hemşehrilerimizin ve büyüklerimizin isteği üzere eski kadınlar hamamını ve mağarayı açacağız. Ilıca girişinde bulunan ucube şelale yıkımını yaptık. Yerine buraya daha çok yakışan bir şekilde tekrar ele alacağız. Bir diğer konuda sarıkız parkının metruk haliydi. Merdivenlerin tamiri duvarlar ve temizliği olmak üzere bundan sonrada hizmetlerimiz sürekli olarak devam edecek. Şuan Ilıca'da bulunan Otel Harlek 200 yatak kapasitesiyle hizmete başladı" diye konuştu.



"Ilıca, Kütahya denilince akla gelen bir marka"

Açılış töreninde konuşma yapan Kütahya Valisi Ali Çelik, ”Ilıcamızın kendi geçmişi ve geleceğini kucaklaması için belediyemizin gösterdiği ilgi çok önemliydi. Ilıca Kütahya denilince akla gelen bir marka. Belediye Başkanımız ve ekibi burasının hak ettiği değeri kazanması için elinden gelen gayreti gösterdi. Termal merkezlerimizin hak ettiği yerlerin daha da ötesine taşınmasına ve ülkemiz genelinde bilinirliğinin artırılması için bir gayret var. Bu anlamda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Aqua park önünde gerçekleşen açılışta kurdeleyi Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve il protokolü keserek havuzların açılışı gerçekleşti.

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