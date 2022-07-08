Kütahya’da kıraç araziler lavanta kokacak

Kütahya'nın Simav ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde, İl Özel İdaresi destekleri ile başlatılan lavanta üreticiliğinin kıraç arazilere bereket getirdiği bildirildi.

Kıraç arazileri tarıma kazandıran projenin, üreticilere de yüksek gelir getireceği hesaplanıyor.

Tarım İl ve Orman Müdürlüğü'nden lavanta tarlalarında yapılan kontrol sonrası yapılan açıklamada, " Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce 2016 yılında ilk olarak Özel İdare bütçesi ile yapılan lavanta projesi başarıyla devam ediyor. Simav ilçemizde alternatif ürünlerden biri haline gelen lavanta bahçelerinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından kontroller devam etmektedir. Kıraç ve uzak bölgede yer alan arazilerin değerlendirilmesi için gayet iyi bir ürün olduğu ve üreticilerin memnun olduğu gözlemlendi. Gelir seviyesi de iyi olan lavanta ürününün artırılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2021 yılında da proje yapılarak fide dağıtımı yapılmıştır. Lavantanın dönüme verimi lavanta çiçeği olarak, 150400 kilogram arası olup, yağ olarak verimi ise çiçek veriminin yüzde 2'si ile yüzde 5'i arasında değişiyor" denildi.

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