Kütahya’da kayıp büyükbaş hayvanlar dronla bulundu

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Kütahya’nın Merkez ilçe Sırören köyü sınırları içerisinde Cafer Demirci isimli çiftçinin otlatmaya çıkardığı ve bir süre sonra kaybolan 2 büyükbaş hayvanı, jandarma ekiplerince dronla yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulundu.

Cafer Demirci, 2 büyükbaş hayvanını otlatmak amacıyla Merkez İlçe Sırören köyü sınırları içerisindeki ormanlık alana çıkardı. Hayvanlar bir süre sonra gözden kayboldu. Demirci, çevrede yaptığı aramalarda hayvanlarını bulamayınca jandarmadan yardım istedi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca hayvanların bulunması amacı ile görevlendirilen 3 Asayiş Timi ve 1 dron unsuru tarafından ormanlık alanda yapılan geniş çaplı aramalarda kayıp hayvanlar Sırören köyüne 4 kilometre mesafede bulunan Avcıkaya mevkiinde ormanlık alanda bulunarak hayvan sahibine teslim edildi.

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