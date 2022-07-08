2022-2023 eğitim öğretim yılı ücretsiz ders kitapları Kütahya’ya ulaşmaya başladı

Milli Eğitim Bakanlığının 20222023 Eğitim Öğretim yılında öğrencilere dağıtacağı ücretsiz ders kitapları Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait kitap depolarına gelmeye başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Zeki Atik Müdürlüğün kitap deposuna gelen ders kitaplarını incelediler ve ders kitaplarının okullara intikali için yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundular.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, kitapların tertipli ve düzenli bir şekilde tasniflenmesi ve gelen kitapların yeni eğitim öğretim yılı başlamadan öğrencilerin kitaplarının sıralarının üzerine bırakılması yönünde talimat verdi. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde dağıtılacak olan kitaplar eğitim öğretim başlamadan önce okullara ulaştırılarak okullar açıldığında öğrencilere dağıtılacak şekilde planlama yapıldı.

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